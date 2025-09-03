La imprudencia le dura poco en una autopista de Canarias: tapa la matrícula y lo graban con la Guardia Civil pisándole los talones

Un trapo mal puesto, una matrícula oculta y una patrulla de la Guardia Civil en el lugar exacto. La escena, digna de una comedia con tintes de torpeza, ocurrió en plena autopista TF-1, a su paso por Tenerife, y no tardó en viralizarse tras ser difundida por la cuenta de Instagram @cosa_famosa.

En el vídeo, grabado desde otro vehículo, puede verse claramente cómo un coche circula con la matrícula trasera tapada por un trapo. Lo que el conductor probablemente no esperaba es que, en el mismo instante en que se incorpora a la vía, justo detrás aparece un coche patrulla de la Guardia Civil, dejando poco margen a la improvisación.

El vídeo ha generado numerosos comentarios en redes sociales, pero también ha servido como recordatorio de que ocultar la matrícula, ya sea de forma intencionada o por simple dejadez, es algo más que una simple falta.

Multas y sanciones

En España, la matrícula no es un simple accesorio del vehículo: es su principal elemento de identificación y debe estar siempre visible y legible. Cualquier alteración que impida su correcta lectura —ya sea por suciedad, golpes, dobleces o por cubrirla deliberadamente con un objeto, como un trapo— se considera una infracción grave según la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT). La multa por este tipo de infracción asciende a 200 euros. No acarrea pérdida de puntos, pero la cosa cambia si hay intencionalidad. Si se demuestra que la manipulación o el ocultamiento ha sido deliberado, por ejemplo para eludir radares, evitar sanciones o encubrir una actividad ilegal, el caso puede escalar a la vía penal, con posibles cargos por falsificación documental, un delito recogido en el Código Penal.

Cómo evitar tapar la matrícula / Revista Seguridad Vial

No se trata solo de cumplir una formalidad administrativa. Este tipo de prácticas socavan los mecanismos de control del tráfico y la seguridad vial. La DGT es clara al respecto: no basta con llevar la matrícula colocada; debe mantenerse limpia, sin obstáculos, sin elementos que dificulten su lectura y con su iluminación en condiciones si es de noche. Incluso con la ITV en regla, un vehículo puede ser sancionado si su matrícula no cumple con estos requisitos básicos.

En el incidente de la TF-1, fue el azar —o la imprudencia— lo que llevó al conductor infractor a coincidir con una patrulla de la Guardia Civil justo en el momento en que se incorporaba a la autopista. No se ha hecho pública la actuación concreta de los agentes, pero lo ocurrido ha vuelto a poner en evidencia cómo la vigilancia ciudadana, los móviles y las redes sociales se han convertido en aliados inesperados de la seguridad vial. En cuestión de segundos, una infracción puede pasar del anonimato al escrutinio público, y lo que parecía una pequeña trampa para esquivar el control puede terminar siendo una lección viral con consecuencias legales.