Un hombre resulta herido tras ser atropellado en Granadilla

Un hombre de 56 años resultó herido en la tarde del martes tras ser atropellado por un vehículo en la Avenida Santa Cruz, en San Isidro, municipio de Granadilla. El incidente tuvo lugar el 2 de septiembre de 2025 a las 15:01 horas.

Según informó el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el afectado presentaba en el momento inicial un traumatismo craneal de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Personal sanitario del SUC atendió al herido en el lugar de los hechos, mientras que la Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el correspondiente atestado.