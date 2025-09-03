Un hombre resulta herido tras ser atropellado en Granadilla
El accidente ocurrió en la Avenida Santa Cruz, San Isidro, y movilizó al SUC y a la Policía Local
Un hombre de 56 años resultó herido en la tarde del martes tras ser atropellado por un vehículo en la Avenida Santa Cruz, en San Isidro, municipio de Granadilla. El incidente tuvo lugar el 2 de septiembre de 2025 a las 15:01 horas.
Según informó el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el afectado presentaba en el momento inicial un traumatismo craneal de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Personal sanitario del SUC atendió al herido en el lugar de los hechos, mientras que la Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el correspondiente atestado.
- Detenidos por noquear a un joven a patadas y rodillazos en Tenerife
- Agreden a un conductor de guagua en Tenerife tras expulsar a un pasajero conflictivo
- Último día de mercado en el CD Tenerife: Maikel Mesa rechaza salir y el club no inscribe a Agüero
- El Estado inicia el procedimiento para ubicar la sede del Centro Nacional de Vulcanología: Tenerife y La Palma, opciones reales
- Fiestas del Cristo de La Laguna 2025: programa con todos los actos religiosos y populares
- Roque Negro recuerda a Goya Alonso en sus fiestas lustrales
- Confirman la sanción de 250.000 euros a una empresa de Tenerife por obligar a clientes a registrar su huella dactilar
- Pagar un todo incluido para dormir en la hamaca: la última locura vista en un hotel de Tenerife