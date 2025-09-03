Herido un motorista tras sufrir una colisión en la TF-1, a la altura de Santa María del Mar
El afectado sufrió varios traumatismos de carácter moderado
Un motorista de 31 años ha resultado herido tras sufrir una colisión contra un turismo. El accidente, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, se produjo en la autopista del sur de Tenerife (TF-1), a la altura de Santa María del Mar.
El hombre sufrió varios traumatismos de carácter moderado, por lo que tuvo que ser atendido en el lugar de los hechos por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y, posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, la Guardia Civil se encargó del atestado.
