Fallece un hombre tras ser rescatado del mar en la playa de Las Teresitas
El varón fue atendido por socorristas y personal del Servicio de Urgencias Canario, pero no se pudo revertir la parada cardiorrespiratoria
En la mañana de este miércoles, un hombre perdió la vida en la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, después de ser rescatado del mar en estado de parada cardiorrespiratoria.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que los socorristas de la playa habían sacado del agua al afectado e iniciado maniobras de reanimación.
De inmediato, el 1-1-2 activó los recursos necesarios, desplazándose hasta el lugar una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.
El personal sanitario del SUC confirmó que el hombre seguía en parada cardiorrespiratoria y continuó aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.
La Policía Local colaboró en el dispositivo de emergencia, mientras que la Policía Nacional custodió el cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial e instruye las diligencias correspondientes.
