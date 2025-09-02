Rescatan a una mujer con síntomas de ahogamiento en una playa de Tenerife
La joven, de 20 años, fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria tras recibir asistencia sanitaria en el lugar
Una joven de 20 años tuvo que ser rescatada este lunes en la playa de Almáciga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, tras sufrir síntomas de ahogamiento incompleto de carácter moderado.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta a las 19:52 horas, informando de que la bañista había sido sacada del mar y necesitaba atención sanitaria. En primera instancia, la afectada fue atendida por el socorrista que la rescató y por un enfermero que se encontraba en la zona.
Intervención de los servicios de emergencia
Tras la llamada, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, desplazándose al lugar una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario y la Policía Local del municipio santacrucero.
El personal del SUC se hizo cargo de la asistencia sanitaria en el lugar y procedió al traslado de la joven al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde quedó ingresada para seguimiento.
