Detenidos por noquear a un joven a patadas y rodillazos en Tenerife

Fue una sucesión de patadas, rodillazos y puñetazos, como si se tratara de un desequilibrado combate de artes marciales mixtas (MMA) en el que uno de los luchadores ya no tiene capacidad de defensa ni ataque, mientras el otro lo golpea una y otra vez.

Pero en esta ocasión, la brutal agresión ocurrió en plena vía pública, junto a una carretera en la localidad de Icod El Alto, en el término municipal de Los Realejos.

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes implicados. En imágenes de vídeo de la paliza difundidas en redes sociales se observa cómo uno de los implicados en el ataque propina diferentes golpes en la cabeza a un chico, hasta que este queda desplomado en el suelo.

La víctima, que tiene una evidente menor corpulencia que su principal agresor, es un joven que reside en el pueblo donde ocurrieron los hechos.

Este nuevo episodio de violencia juvenil tuvo lugar en la jornada del viernes de la pasada semana en unas circunstancias que no han trascendido.

Cómo ocurrieron los hechos

En uno de los vídeos se aprecia que el afectado recibe, en primer lugar, un empujón. Y, a continuación, patadas en la cabeza. Para ello, el principal agresor utilizó ambas piernas.

Y, una vez que el perjudicado estaba de cuchillas contra una pared, recibe un rodillazo en la zona del rostro. En un segundo vídeo, el mismo individuo, vestido con un chándal y calzado con cholas, le propina un puñetazo. A resultas, la víctima cae contra un vehículo aparcado e, instantes después, va al suelo.

Uno de los presuntos autores del delito de lesiones tiene 25 años de edad, es de nacionalidad española y le consta un domicilio en el barrio de El Fraile, en el municipio de Arona.

Tras la presentación de la correspondiente denuncia, agentes de la Policía Nacional lograron identificar y detener a, al menos, dos de los presuntos implicados en la paliza. Los apresados fueron trasladados hasta los calabozos de la Comisaría del Puerto de la Cruz-Los Realejos.