La Policía Local de Santa Cruz interviene 975 prendas falsificadas en el rastro

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha aprehendido 975 prendas falsificadas de reconocidas marcas comerciales, durante una labor de inspección y vigilancia en el rastro dominical de la ciudad.

En uno de los puestos se intervinieron 947 prendas (camisetas, pantalones, gorras y ropa interior), correspondientes a imitaciones de marcas como Calvin Klein, Vans, Scalpers, Hugo Boss, Nike y Adidas, entre otras, mientras que en un segundo se decomisaron 28 artículos adicionales, completando la cifra total.

"Las falsificaciones presentan una calidad notable, lo que dificulta en ocasiones la detección por parte de los consumidores. Actualmente, la Policía Local continúa con el análisis del material incautado y procederá a la elaboración de los informes necesarios para la denuncia ante la autoridad judicial", señala una nota del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, ha subrayado la importancia de este tipo de actuaciones, y ha destacado que la prioridad es que el comercio en Santa Cruz "esté dentro de la legalidad y con todas las garantías para los ciudadanos".

Rastro de los domingos en Santa Cruz de Tenerife, situado, en concreto, en la avenida Marítima. / 

A su juicio, la venta de falsificaciones no solo daña a las marcas y al comercio local, "sino que perjudica a los consumidores que creen estar adquiriendo productos de calidad", al tiempo que aseguró que seguirán intensificando la vigilancia en el rastro y otros puntos de venta para evitar que estas prácticas ilícitas "se consoliden".

De León también ha insistido en la necesidad de la colaboración ciudadana y que esta "sea consciente de que comprar falsificaciones es alimentar la economía sumergida y poner en riesgo la seguridad de los consumidores". Además, ha recordado el consistorio, la compraventa de productos falsificados constituye una infracción de la normativa de propiedad industrial y puede derivar en responsabilidades penales.