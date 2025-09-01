Una pasajera embarazada obliga a un aterrizaje de emergencia en Canarias
El vuelo fue desviado con prioridad tras la alerta médica, movilizando a controladores, tripulación y servicios sanitarios en el aeropuerto
Un vuelo de la compañía TUI que cubría la ruta entre Ámsterdam y Gran Canaria se vio obligado este domingo a realizar un aterrizaje prioritario tras una emergencia médica a bordo. La situación se desencadenó cuando la tripulación informó a Enaire, el organismo encargado del control del tráfico aéreo en Canarias, que una pasajera embarazada necesitaba atención médica inmediata.
El aviso por parte de los pilotos fue recibido por el centro de control aéreo en Canarias, que de inmediato puso en marcha un protocolo de urgencia. Según han informado los Controladores Aéreos Españoles a través de sus canales oficiales, se autorizó un descenso continuado y a gran velocidad hacia el Aeropuerto de Gran Canaria, priorizando el aterrizaje de la aeronave y reordenando el resto del tráfico aéreo.
Esta maniobra permitió acortar al máximo el tiempo de llegada, apartando otros vuelos que se aproximaban simultáneamente al aeropuerto. La coordinación fue clave para garantizar que la viajera pudiera recibir la atención necesaria en el menor tiempo posible.
Coordinación en tierra
Mientras el avión descendía, desde la torre de control del Aeropuerto de Gran Canaria se organizó el dispositivo de emergencia en tierra. Un equipo sanitario fue desplegado para esperar al avión en la pista y asistir a la pasajera tan pronto como se abrieran las puertas.
El rápido despliegue de recursos permitió que la mujer embarazada fuera atendida sin demoras. Aunque no se ha ofrecido información oficial sobre su estado actual, los controladores aéreos han mostrado en redes sociales su deseo de pronta recuperación y han agradecido la colaboración del resto de las tripulaciones que contribuyeron a facilitar las maniobras de emergencia.
