De parking a delito: la peligrosa salida de un Audi negro en Santa Cruz de Tenerife

El conductor de un Audi negro es el protagonista de una maniobra que ha dejado atónitos a los vecinos de Santa Cruz de Tenerife. Lo que empezó como una simple salida de aparcamiento terminó convirtiéndose en una secuencia de infracciones viales grabada por un testigo, y que ahora está siendo investigada por las autoridades.

En las imágenes, que se han viralizado en redes sociales, se puede ver cómo el vehículo sale marcha atrás desde un aparcamiento sin visibilidad, atraviesa sin detenerse una línea continua, ocupa los dos sentidos de la vía y cruza un semáforo en rojo. Todo, en menos de un minuto. Para algunos, una muestra de desprecio absoluto por las normas de tráfico. Para las autoridades, una posible conducción temeraria con consecuencias penales.

Lo más alarmante no es una sola de las acciones, sino el conjunto de ellas. Cada una de estas maniobras, por separado, conlleva sanciones severas. Juntas, podrían costarle al conductor mucho más que una simple multa de tráfico.

Multas y sanciones

Salir marcha atrás en una vía sin visibilidad, cruzando varios carriles y sin respetar la prioridad, está prohibido salvo que no haya otra forma de maniobrar. Esta infracción, considerada grave por la Dirección General de Tráfico (DGT), puede suponer una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet de conducir.

A esto se suma el hecho de invadir una línea continua, lo cual está expresamente prohibido por el Reglamento General de Circulación. Esta señal horizontal indica que no se puede cruzar al carril contrario en ningún caso. Hacerlo, especialmente en una maniobra de marcha atrás, es una clara violación de la norma y puede conllevar otros 200 euros de multa y la retirada de más puntos.

Pero el acto más peligroso fue, sin duda, cruzar un semáforo en rojo. Según la DGT, esta infracción no solo pone en riesgo a otros conductores, sino también a peatones. En este caso, se considera una infracción grave con una sanción de 200 euros y la pérdida de 4 puntos.

Ilustración explicativa sobre la marcha atrás / Revista de Tráfico y Seguridad Vial - DGT

¿Puede considerarse conducción temeraria?

Más allá de las sanciones administrativas, la secuencia completa podría encajar en el delito de conducción temeraria, recogido en el artículo 380 del Código Penal. Esta figura legal se aplica cuando un conductor actúa con "manifiesto desprecio por la vida de los demás", generando un riesgo concreto para la seguridad vial.

Si se determina que el conductor del Audi negro incurrió en este delito, las consecuencias podrían ser mucho más serias: prisión de entre 6 meses y 2 años, y la retirada del carnet de conducir durante un periodo de entre 1 y 6 años. En los casos más graves —por ejemplo, si el vehículo llega a causar un accidente o se demuestra intencionalidad— la pena puede alcanzar los 5 años de prisión y hasta 10 años sin poder conducir.