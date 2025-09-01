Varios incendios y accidentes de tráfico en un fin de semana intenso para Bomberos de Tenerife

Bomberos de Tenerife tuvieron un fin de semana de gran actividad, con intervenciones en distintos municipios de la isla que abarcaron desde incendios en viviendas y vehículos hasta accidentes de tráfico con excarcelaciones.

El sábado, sobre las 22:00 horas, efectivos del parque de La Laguna y voluntarios de San Cristóbal de La Laguna fueron activados tras el vuelco de un vehículo en el kilómetro 4 de la TF-2. A su llegada, verificaron la situación, estabilizaron el coche y procedieron a excarcelar a su ocupante, que fue transferido al Servicio de Urgencias Canario (SUC). En el operativo también colaboró la Guardia Civil.

Ya el domingo, en Santa Cruz, los bomberos con base en el municipio actuaron en la extinción de un fuego de basuras en la calle Mayantigo, registrado a las 13:00 horas, con la participación de la Policía Local.

Bomberos sofocando un fuego de basuras / Bomberos de Tenerife

El viernes también estuvo marcado por diversas emergencias. En Arona, a las 22:00 horas, un incendio en un apartamento de un hotel movilizó a bomberos del parque de San Miguel, quienes enfriaron los puntos calientes y ventilaron el inmueble tras comprobar que el fuego había sido parcialmente controlado con extintores. En la actuación participaron además el SUC, Guardia Civil y Policía Local.

Ese mismo día, en Santa Cruz, a las 22:00 horas, efectivos del parque de la capital intervinieron en la limpieza de un tramo de la TF-28 tras un accidente de tráfico con derrame de aceite en la vía, contando con la colaboración de la Policía Local. Poco antes, también habían sido requeridos para sofocar un fuego de rastrojos en un barranco cercano a la TF-1, en la zona de Los Alisios.

Por último, en Tacoronte, un incendio en un vehículo que circulaba por la TF-5 activó a bomberos de La Laguna este viernes al mediodía. El automóvil ardía por completo cuando llegaron los equipos, que lograron extinguir las llamas rápidamente. En este incidente también intervinieron Guardia Civil y Policía Local.