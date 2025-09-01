Herido un motorista en La Palma tras una colisión
El joven fue trasladado con varios traumatismos al Hospìtal General de la isla
Un motorista de 25 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una colisión contra un turismo en la carretera de Bajamar, en el municipio de Santa Cruz de La Palma.
El accidente tuvo lugar este lunes, 1 de septiembre, poco antes de las 14:30 horas, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias. El afectado sufrió varios traumatismos, por lo que tuvo que ser trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital General de La Palma.
El motorista recibió la primera atención en el lugar de los hechos por parte del personal sanitario del SUC junto a un médico y un enfermero del PAC de Santa Cruz de La Palma.
En esta intervención también participó la Guardia Civil, que se encargó del atestado.
