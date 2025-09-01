En estado grave una mujer al ser atropellada en La Matanza

Una mujer de 26 años ha resultado herida este lunes con varios traumatismos de carácter grave al ser atropellada en La Matanza de Acentejo.

Los hechos han sucedido pasadas las 14:45 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía varias llamadas alertando de la colisión de un coche contra un vehículo parado en la calle San Diego y este, por inercia, atropelló a una mujer que requería asistencia sanitaria.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado en dos ambulancias atendió a la afectada y, tras estabilizarla, la trasladó al Hospital Universitario de Canarias mientras que la Guardia Civil se encargó de instruir diligencias y la Policía Local colaboró con los recursos intervinientes.