Cede una cristalera y dos jóvenes caen desde cinco metros en Tenerife

Tras ser estabilizados, ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc)

Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc) / ED

Jaime Pérez

La Laguna

La mañana de este domingo se vivió un incidente aparatoso en La Laguna (Tenerife) que acabó con dos personas hospitalizadas.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, el suceso tuvo lugar sobre las 07.00 horas en la Avenida de Taco, cuando la cristalera en la que se apoyaban dos varones cedió de repente, provocando que ambos cayeran desde una altura aproximada de cinco metros.

Policontusiones

Al lugar acudieron de inmediato recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que prestaron asistencia a los afectados. Uno de ellos, un joven, presentaba policontusiones y un traumatismo craneal de carácter moderado, el otro sufrió también policontusiones moderadas. Tras ser estabilizados, ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Por su parte, la Policía Local de La Laguna instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

