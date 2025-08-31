Cede una cristalera y dos jóvenes caen desde cinco metros en Tenerife
Tras ser estabilizados, ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
La mañana de este domingo se vivió un incidente aparatoso en La Laguna (Tenerife) que acabó con dos personas hospitalizadas.
Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, el suceso tuvo lugar sobre las 07.00 horas en la Avenida de Taco, cuando la cristalera en la que se apoyaban dos varones cedió de repente, provocando que ambos cayeran desde una altura aproximada de cinco metros.
Policontusiones
Al lugar acudieron de inmediato recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que prestaron asistencia a los afectados. Uno de ellos, un joven, presentaba policontusiones y un traumatismo craneal de carácter moderado, el otro sufrió también policontusiones moderadas. Tras ser estabilizados, ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Por su parte, la Policía Local de La Laguna instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
- El Círculo de Empresarios urge a licitar la ampliación de la autopista TF-1
- La filoxera sigue su expansión en Canarias y ya afecta a 45 fincas
- Cinco meses de 'baby boom' animal: Loro Parque da la bienvenida a 16 crías este año
- Más dinero para arreglar la acera más peligrosa de Santa Cruz de Tenerife
- Detenido tras el violento asalto a una vivienda en Tenerife
- Fallece Goya Alonso, la 'alcaldesa' de Anaga y Medalla de Oro de Canarias en 2024
- Susto en pleno Santa Cruz: cae medio árbol en la Plaza del Príncipe
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok