Una helicóptero rescata a una joven herida cuando realizaba un sendero en Tenerife
El 112 informa de que el suceso ha ocurrido sobre las 13:00 horas cuando la joven sufrió una caída y no puedo proseguir el camino
El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento de Canarias ha rescatado este sábado a una mujer de 24 años que resultó herida cuando realizaba el sendero de Afur a Taborna, en la zona de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife.
El 112 informa de que el suceso ha ocurrido sobre las 13:00 horas cuando la joven sufrió una caída y no puedo proseguir el camino.
Traumatismo
En el momento de la asistencia, la joven rescatada presentaba un traumatismo en extremidad inferior de carácter moderado.
La afectada fue rescatada por el helicóptero del GES y trasladada hasta el muelle de Santa Cruz de Tenerife, donde una ambulancia del SUC se hizo cargo de su asistencia y traslado al Hospital Universitario de Canarias.
