Detenido tras el violento asalto a una vivienda en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un individuo por entrar en una vivienda en la localidad de Guargacho, en el municipio de San Miguel (Tenerife), después de agredir y forzar a una mujer que se encontraba en dicho domicilio.

Los hechos ocurrieron hace varios meses y han supuesto la imputación de un joven de 19 años como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Un segundo asaltante todavía no ha sido localizado.

El asalto ocurrió por la mañana, a plena luz del día, cuando la víctima escuchó el timbre y salió a comprobar quién llamaba. Enseguida, fue atacada violentamente por dos hombres que ocultaban su rostro.

Violencia

Uno la retuvo por la fuerza utilizando gran violencia, mientras el segundo accedía al interior de la vivienda. Finalmente, gracias a los gritos de la víctima, ambos individuos decidieron abandonar el lugar sin consumar el robo.

Después de una compleja investigación, y gracias al estudio de las imágenes de las cámaras de seguridad, la Guardia Civil, encabezada por el Área de Investigación de Granadilla de Abona, logró identificar, localizar y detener a uno de los presuntos autores.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granadilla de Abona. La investigación sigue abierta para localizar al segundo implicado en estos hechos.