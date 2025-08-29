Se prende fuego un coche en plena autopista del Norte y colapsa la vía

El incendio de un coche en plena autopista del Norte de Tenerife mantiene colapsadas las vías en dirección a Santa Cruz, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Los hechos se registraron a la altura de la localidad de Los Naranjeros, en Tacoronte, alrededor de las doce y media de la mañana, explica el 112 a través de su perfil en X (antes Twitter).

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del consorcio de Bomberos de Tenerife que se encargaron de sofocar las llamas, así como agentes de la Guardia Civil y técnicos de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

Atasco

A pesar de que los bomberos lograron sofocar las llamas con cierta rapidez, el incendio ha provocado un caos circulatorio aun una vez apagado el fuego. Y es que según indican testigos presenciales, las consecuencias del fuego en la vía suponen un riesgo para la circulación y era necesario proceder a su limpieza antes de que se restablece la seguridad.

Así, las colas se mantienen al menos varios kilómetros y durante más de una hora en la autopista tinerfeña, por lo que desde el 112 aprovechan para pedir a los conductores que circulen con precaución.

Por el momento no ha trascendido el estado de salud de los ocupantes del vehículo, pero parece que ha logrado salir del coche por sus propios medios.