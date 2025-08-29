Un caballo cae a un barranco en La Laguna y bomberos de Tenerife abren un camino con una motosierra para rescatarlo

Bomberos de Tenerife con base en La Laguna han rescatado un caballo que se cayó a un barranco de unos 15 metros de profundidad situado en el municipio y que presentaba algunos rasguños

Una nota de prensa informa de que el suceso ocurrió ayer y su trabajo consistió en habilitar un camino a través de la ladera con la ayuda de azadas y una motosierra hasta que finalmente, y con la colaboración de vecinos de la zona, consiguieron sacar al animal hasta un lugar seguro. Allí fue atendido por el veterinario.

Fue la intervención más llamativa de cuantas realizó el cuerpo de Bomberos de Tenerife en el día de ayer, jueves 28 de agosto. Según indica a través de su perfil en X (antes Twitter), los efectivos de San Miguel de Abona fueron activados, sobre las 14:10 horas para intervenir en el incendio de un vehículo en Adeje, concretamente en la calle Galicia, antes de la incorporación a la autopista.

El fuego se originó en la zona del motor mientras el coche estaba circulando y tras una primera intervención de la Policía Local con extintores, procedieron a sofocarlo por completo.

Accidente

Por último, efectivos del parque de Güímar fueron solicitados ayer, sobre las 12:40 horas, por un accidente de tráfico con tres vehículos implicados en la TF-1 a la altura del polígono industrial de Arafo.

Llegados al lugar, procedieron a señalizar la zona, a desconectar las baterías de los coches accidentados y a la posterior limpieza de calzada. Intervinieron el Servicio de Urgencias Canario y la Guardia Civil.