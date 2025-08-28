Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roban en Candelaria un vehículo con más de 8.000 euros de recaudación de recreativos

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Santa Cruz de Tenerife e investiga la implicación de una tercera persona

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Candelaria han detenido dos personas de 27 y 31 años de edad e investigan una tercera, todos vecinos de Santa Cruz de Tenerife como presuntas autoras del robo con fuerza de un vehículo propiedad de una empresa dedicada a la gestión y transporte de máquinas recreativas.

El vehículo fue sustraído recientemente en el citado municipio portando en su interior una recaudación de aproximadamente 8.300 euros correspondiente a la actividad habitual de la empresa.

Tras la denuncia interpuesta por un representante de la empresa, la Guardia Civil inició de inmediato una investigación que permitió recabar las pruebas e indicios suficientes para conseguir identificar a los acusados.

Vigilancia

Se estableció un dispositivo de vigilancia sobre los mismos que concluyó con la detención de ambos, así como la recuperación del vehículo y una tercera parte del dinero sustraído.

La investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones por su presunta implicación en los hechos delictivos. Las diligencias instruidas hasta el momento han sido entregadas en el Juzgado competente.

