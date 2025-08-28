Roban en Candelaria un vehículo con más de 8.000 euros de recaudación de recreativos

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Candelaria han detenido dos personas de 27 y 31 años de edad e investigan una tercera, todos vecinos de Santa Cruz de Tenerife como presuntas autoras del robo con fuerza de un vehículo propiedad de una empresa dedicada a la gestión y transporte de máquinas recreativas.

El vehículo fue sustraído recientemente en el citado municipio portando en su interior una recaudación de aproximadamente 8.300 euros correspondiente a la actividad habitual de la empresa.

Tras la denuncia interpuesta por un representante de la empresa, la Guardia Civil inició de inmediato una investigación que permitió recabar las pruebas e indicios suficientes para conseguir identificar a los acusados.

Vigilancia

Se estableció un dispositivo de vigilancia sobre los mismos que concluyó con la detención de ambos, así como la recuperación del vehículo y una tercera parte del dinero sustraído.

La investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones por su presunta implicación en los hechos delictivos. Las diligencias instruidas hasta el momento han sido entregadas en el Juzgado competente.