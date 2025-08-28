Nueva agresión a un conductor de guaguas en Tenerife: él no se quedó atrás

La tarde del pasado sábado 23 de agosto se produjo un nuevo altercado en el transporte públicode Canarias, esta vez en la Plaza de Teror de Candelaria, en Tenerife, cuando un pasajero de la guagua agredió al conductor del vehículo tras un enfrentamiento dentro del mismo.

Según relató la página de Facebook Los Jardineros – Tenerife, el conflicto comenzó cuando el conductor pidió a un viajero que abandonara la guagua.

Insultos y empujos

El pasajero había estado, supuestamente, insultando a otros usuarios y empujando a alguno de ellos, generando una situación de tensión. Ante la negativa del individuo y su actitud violenta, el conductor optó por invitarlo a salir del vehículo.

En ese momento, siempre según el testimonio compartido por la citada página, el pasajero golpeó al conductor y le arrebató la chapa de identificación.

La escena fue presenciada por menores que lloraban por la violencia del suceso.

Nerviosismo

Testigos presenciales han añadido que la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en un intercambio de insultos, empujones y golpes, lo que generó un ambiente de gran nerviosismo entre las personas que estaban en la guagua y las esperaban el servicio de transporte en la plaza, ya que la pelea continuó durante unos minutos en ella.

La escena muestra como finalmente el chófer se hace con el control de una situación en la que no querría verse ningún trabajador.

Es de perogrullo, pero este nuevo incidente vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la seguridad en el transporte público y la necesidad de establecer medidas que protejan tanto a los conductores como a los pasajeros.