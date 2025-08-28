Casi dos kilos de coca, un ballesta y un táser: el alijo intervenido en un punto de venta de drogas en La Laguna
La Policía Nacional ha detenido a un joven de 32 años por un supuesto delito de tráfico de estupefacientes
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto activo de venta de cocaína en el barrio de San Matías, en San Cristóbal de La Laguna.
La investigación, se inició tras diversas informaciones que apuntaban a que un hombre de 32 años se dedicaba a la venta de cocaína a pequeña y mediana escala, suministrando tanto a consumidores finales como a otros traficantes minoristas desde su domicilio en el barrio de San Matías.
En la madrugada del 21 de agosto, los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio del investigado bajo autorización judicial. Como resultado del operativo, se incautaron 1.852 gramos de cocaína, una ballesta técnica, un táser eléctrico y 1.185 euros en efectivo. Durante la intervención, se procedió a la detención del principal investigado.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La operación ha supuesto la desactivación de un importante punto de venta de cocaína en el barrio de San Matías. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Colaboración Ciudadana
La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es
- Vecinos de Las Ramblas exigen al ayuntamiento que multe a quien incumpla la ordenanza de limpieza en Santa Cruz
- Cancelados los actos relacionados con la Fiesta de la Vendimia en Tegueste
- Muere una mujer tras una parada cardíaca en un centro comercial de Santa Cruz de Tenerife
- Nueva irresponsabilidad en la costa de Tenerife: dos bañistas en apuros por el fuerte oleaje
- No es un decorado de 'El señor de los anillos': el rincón secreto de Tenerife que enamora a sus visitantes
- Medio millar de familias estrenarán 36 ascensores en Añaza en un año
- Acuerdo para ver al CD Tenerife en abierto: los partidos que se verán en Televisión Canaria
- Atención Social realoja a los tres moradores de una cueva volcánica en la avenida Islas Canarias