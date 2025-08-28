Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casi dos kilos de coca, un ballesta y un táser: el alijo intervenido en un punto de venta de drogas en La Laguna

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 32 años por un supuesto delito de tráfico de estupefacientes

Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto activo de venta de cocaína en el barrio de San Matías, en San Cristóbal de La Laguna.

La investigación, se inició tras diversas informaciones que apuntaban a que un hombre de 32 años se dedicaba a la venta de cocaína a pequeña y mediana escala, suministrando tanto a consumidores finales como a otros traficantes minoristas desde su domicilio en el barrio de San Matías.

En la madrugada del 21 de agosto, los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio del investigado bajo autorización judicial. Como resultado del operativo, se incautaron 1.852 gramos de cocaína, una ballesta técnica, un táser eléctrico y 1.185 euros en efectivo. Durante la intervención, se procedió a la detención del principal investigado.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La operación ha supuesto la desactivación de un importante punto de venta de cocaína en el barrio de San Matías. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es

