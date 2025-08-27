La presencia de un perro en la pista paraliza los aterrizajes y despegues en un aeropuerto de Canarias

Un perro se ha colado en la tarde de este miércoles en las inmediaciones de la pista del Aeropuerto César Manrique Lanzarote, ha informado en X (antes Twitter) la cuenta de controladores aéreos (@controladores).

La presencia del animal ha tenido su repercusión en el tráfico aéreo con salida o llegada al aeropuerto lanzaroteño. De ese modo, durante media hora "no han podido despegar ni aterrizar aviones por seguridad", según @controladores.

Cinco vuelos con destino Lanzarote han registrado esperas y también ha habido "demoras de hasta 30 minutos en algún vuelo de salida".

El animal pudo ser capturado y las operaciones en el aeropuerto han vuelto a desarrollarse con normalidad.