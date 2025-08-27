Muere una mujer tras una parada cardíaca en un centro comercial de Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de unos 67 años de edad ha fallecido a primera hora de la tarde de este miércoles tras sufrir una parada cardiaca en un aseo de un céntrico centro comercial de Santa Cruz de Tenerife. La víctima sufrió un desvanecimiento y varias personas que se encontraban en el lugar avisaron al teléfono de emergencias 112 y a los servicios de seguridad propios del establecimiento.

La sala operativa recibió la alerta a las 13:41 horas. Varias patrullas de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y ambulancias del Servicio de Urgencias Canario fueron activadas para que se dirigieran al lugar.

Según fuentes policiales, un vehículo sin distintivos, que es utilizado por la Policía Local de la capital tinerfeña en servicios de patrulla, se encontraba en las inmediaciones del centro de salud de Los Gladiolos y comunicó por radio que se dirigía a este centro sanitario para trasladar, con urgencia, a personal médico y de enfermería al citado centro comercial.

Efectivos de emergencia en el exterior del centro comercial mientras era atendida la mujer en el interior. / El Día

Los agentes que patrullaban en este vehículo, que no dispone de sirena ni dispositivos luminosos, solicitó también la presencia de escolta a los efectivos que estuvieran cerca para que les abrieran paso y llegar lo antes posible al centro comercial con el personal médico del centro de salud. Según las fuentes, en esos momentos esos eran los recursos de emergencias más cercanos al lugar en el que se estaba produciendo el incidente. Dos motoristas y un coche patrulla de la Policía Local les abrieron el paso con sirenas y destellos hasta llegar al establecimiento comercial.

Los agentes entraron en el centro de salud provistos del DESA (Desfibrilador Externo Semiautomático) que llevan en la patrulla a la vez que llegaban los recursos sanitarios del SUC, en una ambulancia de Soporte Vital Básico y otra de Soporte Vital Avanzado, para practicar las maniobras de reanimación a la paciente.

Finalmente, la mujer fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y falleció al no poderse revertir la parada cardiorrespiratoria, según informaron fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (Cecoes) 112.