Una joven muere al caer al mar en El Hierro
La víctima, de 20 años, fue evacuada en helicóptero hasta tierra donde sanitarios del SUC realizaron maniobras de reanimación sin éxito
Una joven de 20 años de edad ha muerto durante la tarde de este miércoles después de que sufriera una caída accidental en el Charco Manso, en el municipio de Valverde, El Hierro.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, la sala recibió una alerta a las 16:37 horas en la que se informaba de que una mujer se había caído de forma accidental al mar en la citada zona costera de El Hierro.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencias necesarios, que se desplazaron hasta el lugar. En concreto, se activó a la dotación de un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en una ambulancia medicalizada y agentes de la Guardia Civil, así como personal de Medio Ambiente.
Al llegar al lugar, los rescatistas del GES izaron a la mujer desde el agua y se la trasladó hasta tierra donde los sanitarios de una ambulancia medicalizada del SUC, al comprobar que la mujer estaba en parada cardiorrespiratoria, comenzaron a realizar maniobras de reanimación básicas y avanzadas sin resultado.
Los agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de las diligencias.
- Vecinos de Las Ramblas exigen al ayuntamiento que multe a quien incumpla la ordenanza de limpieza en Santa Cruz
- Bohemio y equilibrado: este es el mejor lugar de Tenerife para vivir (y no es La Laguna ni Santa Cruz)
- Cancelados los actos relacionados con la Fiesta de la Vendimia en Tegueste
- Medio millar de familias estrenarán 36 ascensores en Añaza en un año
- Los aranceles de Trump acaban con el vuelo directo de Tenerife a Nueva York
- Un segundo premio de la Primitiva toca en Tenerife
- Acuerdo para ver al CD Tenerife en abierto: los partidos que se verán en Televisión Canaria
- El extraño regreso a Tenerife de uno de los implicados en el caso Jay Slater