Una joven muere al caer al mar en El Hierro

Una joven de 20 años de edad ha muerto durante la tarde de este miércoles después de que sufriera una caída accidental en el Charco Manso, en el municipio de Valverde, El Hierro.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, la sala recibió una alerta a las 16:37 horas en la que se informaba de que una mujer se había caído de forma accidental al mar en la citada zona costera de El Hierro.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencias necesarios, que se desplazaron hasta el lugar. En concreto, se activó a la dotación de un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en una ambulancia medicalizada y agentes de la Guardia Civil, así como personal de Medio Ambiente.

Al llegar al lugar, los rescatistas del GES izaron a la mujer desde el agua y se la trasladó hasta tierra donde los sanitarios de una ambulancia medicalizada del SUC, al comprobar que la mujer estaba en parada cardiorrespiratoria, comenzaron a realizar maniobras de reanimación básicas y avanzadas sin resultado.

Los agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de las diligencias.