Estafan más de 14.000 euros con el método del «hijo en apuros»

La Guardia Civil investiga a ocho personas como supuestas autoras de un delito estafa por el método de «hijo en apuros», al hacerse pasar por los hijos de las víctimas para recibir cantidades de dinero, más de 14.000 euros, en cuentas bancarias. La denominada operación Celada comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por una mujer de 77 años de la localidad de Moguer (Huelva).

La organización criminal contactó con la víctima a través de una red de mensajería instantánea y debido a su avanzada edad y su poco manejo de las redes sociales, pensó estar hablando con un hijo que necesitaba su ayuda urgente, realizando una transferencia instantánea debido a la ansiedad y nerviosismo del momento, descubriendo a posteriori cuando contactó realmente con su hijo que todo era falso.

El estudio económico de varias cuentas involucradas en la estafa dieron como resultado la investigación de ocho personas en la provincia de Barcelona Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife y A Coruña para el esclarecimiento de los hechos. Los agentes han recogido denuncias con víctimas de este tipo de estafa.

Los investigados son considerados mulas financieras (personas utilizadas por organizaciones delictivas para mover dinero conseguido fraudulentamente a cambio de una comisión), siendo bloqueadas las ocho cuentas bancarias controladas por la organización, que tenían movimientos de procedencia ilícita por más de 14.000 euros, que han quedado en depósito de la autoridad judicial.