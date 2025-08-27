Una mujer de 50 años resultó herida de carácter moderado tras sufrir un atropello en Santa Cruz de Tenerife, en un suceso registrado durante la mañana del 27 de agosto, concretamente a las 07:16 horas. El incidente ocurrió en la Glorieta Pedro de Mendoza, una zona de alta circulación dentro del municipio capitalino.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, dependiente del Gobierno de Canarias, recibió la alerta y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender a la víctima.

Tras recibir la llamada de aviso, el CECOES movilizó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos efectivos se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos. A su llegada, los sanitarios valoraron a la mujer atropellada, quien presentaba un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado.

Una vez estabilizada, fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, donde recibió atención especializada.

Intervención de la Policía Local

Además de los servicios sanitarios, también se personaron en el lugar agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, quienes se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del atropello. Por el momento, no se ha difundido información sobre la identidad del conductor ni sobre las posibles causas del incidente.