Un vehículo impacta contra una barrera de seguridad de la TF-1

Un vehículo chocó en la tarde de este lunes, 25 de agosto, en la autopista del sur de Tenerife (TF-1), a la altura de Las Caletillas, provocando grandes retenciones en la vía.

Según informan Bomberos de Tenerife en su cuenta oficial de la red social X, fueron activados sobre las 15:00 horas para intervenir en dicho accidente, ocurrido exactamente en el kilómetro 13, en sentido Santa Cruz.

Una vez que los efectivos, con base en Güímar, llegaron al lugar de los hechos, comprobaron que el vehículo "había colisionado contra la barrera de seguridad de hormigón", aunque, afortunadamente, ninguno de los ocupantes quedó atrapado en el mismo.

Los bomberos procedieron a asegurar la vía, desconectar la batería y solicitar un recurso sanitario. Además, a petición de los agentes de la Guardia Civil presentes en la zona, movilizaron el vehículo hacia el arcén.

Otras intervenciones

Además de en este accidente, los bomberos, en este caso del parque de La Orotava, han intervenido en las últimas horas en un incendio en La Victoria de Acentejo. Así, fueron solicitados por la Guardia Civil, sobre las 11:00 horas, para apagar un fuego que afectaba a un contenedor de basura próximo a una zona de viñedos.

Por otro lado, bomberos con base en La Laguna intervinieron, sobre las 12:00 horas, en un fuego originado en un solar con rastrojos, enseres y vehículos abandonados en la avenida San Martín de Porres, en La Laguna. En el lugar estuvieron presentes la Policía Nacional y la Local. Y miembros del parque de San Miguel de Abona fueron requeridos, sobre las 20:40 horas del lunes, para extinguir otro fuego en un cuarto de aperos en el camino Los Balitos, en Arona.