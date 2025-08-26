Conato de incendio sobre la TF-5 a la altura de Taco
Los vecinos han alertado de las llamas a las emergencias y se encuentran trabajando en la zona con cubos de agua
Un conato de incendio sobre la TF-5 ha sido alertado por varios vecinos. Las llamas se han iniciado a la altura de la salida 4B dirección Santa Cruz de la autopista del Norte, que da acceso a Las Moraditas, Ofra y el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Por el momento, son los propios vecinos los que se encuentran en la zona con cubos de agua.
La columna de humo ya alcanza varios metros y es visible desde distintos puntos de la zona, pero por el momento no ha provocado ninguna incidencia entre los conductores.
Se pide precaución a todos los conductores y transeúntes que se encuentren en la zona hasta que lleguen los medios de extinción.
