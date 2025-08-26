Bomberos de Tenerife actúa en Valleseco tras incendiarse un contenedor de basura
Se desconoce el motivo que originó las llamas
Un contenedor de basura se ha consumido entre las llamas tras prenderse fuego en el barrio de Valleseco, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Varios vecinos alertaron a las autoridades de que salía humo de uno de los contenedores ubicados en la zona, por fuera del campo de fútbol donde ejerce como local la Sociedad Deportiva Valleseco.
Se desconocen los motivos que originaron el fuego, pero las primeras pesquisas apuntan a que puede ser fruto de un acto de vandalismo.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, junto a un camión del mismo. Además, miembros de la Policía Local de Santa Cruz se encargaron de cortar la calle y regular el tráfico.
