El extraño regreso a Tenerife de uno de los implicados en el caso Jay Slater

El 15 de junio de 2024 las autoridades daban el aviso tras encontrar un cuerpo sin vida en el barranco de Masca. Se trataba de los restos de Jay Slater, un joven británico que había desaparecido un mes antes tras llegar a Tenerife junto a unos amigos. Considerada como una muerte accidental, Slater llegó a Masca desde el sur de la Isla junto a otras dos personas que conoció esa misma noche: Ayub Qassim y Stephen Roccas 'Rocky'.

Este último ha vuelto a Tenerife, concretamente al mismo Airbnb en el que se hospedó la noche antes de que desapareciera el joven británico. El gesto de Stephen Roccas ha llamado la atención por lo extraño del mismo y ha sido calificado de “enfermo” por la madre del adolescente, Debbie Duncan, después de que Roccas compartiera en redes sociales un vídeo de nueve segundos frente a la cabaña de montaña.

En el clip aparece vestido con una camiseta del West Ham, mostrando las mismas vistas que contempló Jay antes de desaparecer. Además, en el vídeo se observan unos escalones, los mismos que se ven en una de las últimas fotos compartidas por Jay Slater en Snapchat durante su última noche con vida.

A la izquierda, una de las últimas imágenes que compartió Jay Slater la noche antes de su desaparición hace un año. A la derecha, un frame del vídeo de Stephen Roccas tras su vuelta al mismo Airbnb en Tenerife. / E. D.

Se negó a declarar

A finales del mes de julio, el Juzgado Forense de Preston cerraba una investigación sobre el caso de Jay Slater tras hablar con uno de los que estaban en la casa de alquiler vacacional de Masca, Qassim. Pese a los intentos de este mismo organismo, Stephen Roccas se negó a colaborar y a prestar declaración sobre lo vivido durante las últimas horas del joven británico.

Una negativa que, sumada al vídeo de vuelta a Tenerife, ha sorprendido en el Reino Unido. El elemento audiovisual, publicado a principios de mes y ambientado con la canción 25 Squares del rapero Big Bank, ha generado una ola de críticas en redes sociales. “¿Qué intentas demostrar, Rocky? Esto es de mal gusto”, escribió un usuario. Otro comentó: “Esto es un poco enfermizo”.

Lejos de responder con explicaciones, Roccas reaccionó a los comentarios con emojis burlones, desatando aún más indignación. El Daily Mail se hace eco de las palabras de Debbie Duncan, madre de Slater, que se pronunció sobre estos hechos:

“¿Qué pretende? ¿Refregárnoslo en la cara? ¿Por qué ha vuelto allí? ¿Para qué? Me gustaría hacerle preguntas, pero no puedo porque la investigación ya terminó. Espero que la gente empiece a exigirle respuestas. Este último año ha sido un infierno para nosotros”.

Jay Slater con su madre, Debbie Duncan. | / E.D.

La desaparición de Jay Slater en Tenerife

Slater llegó a Tenerife el 13 de junio para disfrutar del festival NRG en el sur de la Isla. El 16 de ese mismo mes, Slater sale de fiesta a la discoteca Papagayo y a altas horas de la madrugada decide ir en coche hasta Masca con dos personas que acababa de conocer esa misma noche.

Jay, aprendiz de albañil de Lancashire, desapareció durante la mañana del 17 de junio, cuando salió del Airbnb donde se hospedaban Ayub Qassim y Stephen Roccas. Salió sin apenas batería en el móvil y sin agua, además de encontrarse a muchos kilómetros de donde tenía su apartamento, en el sur de Tenerife.

Stephen Roccas 'Rocky' sentado por fuera del Airbnb un año después de la pérdida de Jay Slater / E. D.

La última persona que lo vio con vida, una mujer natural de Masca, afirmó que habló con el británico, el cual le preguntó a qué hora pasaba la guagua para el sur. La testigo, tras hablar con él, volvería a verlo saliendo del pueblo a pie bajando por la carretera. Casi un mes después, su cuerpo fue encontrado en el fondo del barranco, con claros signos de traumatismos provocados por una caída. La investigación concluyó que la muerte fue accidental, descartando la implicación de terceras personas.