Cuatro heridos en una colisión de tres vehículos en la TF-1, a la altura de Arona
El accidente, ocurrido en dirección a Santa Cruz de Tenerife, obligó a la intervención de ambulancias del SUC, Guardia Civil y el Servicio de Carreteras
En la tarde de este lunes 25 de agosto de 2025, a las 15:16 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por una colisión de tres vehículos en la TF-1, pasada la salida hacia Los Cristianos, en dirección a Santa Cruz de Tenerife, en el municipio de Arona.
El accidente dejó un balance de cuatro personas heridas, todas trasladadas a distintos centros hospitalarios:
- Hombre de 64 años, con traumatismo en tórax de carácter moderado, trasladado en una ambulancia del SUC a Hospiten Sur.
- Mujer de 21 años, con traumatismo cervical de carácter moderado, también evacuada al Hospiten Sur.
- Mujer de 23 años, con cervicalgia leve, derivada al Hospital Quirón Costa Adeje.
- Mujer de 22 años, con cervicalgia leve, igualmente trasladada al Hospital Quirón Costa Adeje.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó tres ambulancias de soporte vital básico para la asistencia de los afectados. Asimismo, intervinieron la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias, y el Servicio de Carreteras, para garantizar la seguridad en la vía.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Teide arrastra veinte siglos de 'enfermedad' ecológica tras la desaparición del bosque de cedros ancestrales
- El mar canario se calentará menos que el resto del planeta: los científicos vaticinan que su temperatura será un grado mayor en 2050
- La alcaldesa canaria que no conoce la derrota en el 'Diccionario' del 'Grand Prix del verano
- La calle más cara de Canarias para comprar una vivienda está en Tenerife
- Dos muertos tras chocar un coche contra una casa en Valle Gran Rey en La Gomera
- Canarias premia a sus mejores expedientes académicos con un viaje a Irlanda 'inolvidable
- Alarma por la ocupación ilegal de suelo rústico: 683 sanciones en siete meses
- Nito': el frutero más conocido de Canarias