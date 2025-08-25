Cuatro heridos en una colisión de tres vehículos en la TF-1, a la altura de Arona

El accidente, ocurrido en dirección a Santa Cruz de Tenerife, obligó a la intervención de ambulancias del SUC, Guardia Civil y el Servicio de Carreteras

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

En la tarde de este lunes 25 de agosto de 2025, a las 15:16 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por una colisión de tres vehículos en la TF-1, pasada la salida hacia Los Cristianos, en dirección a Santa Cruz de Tenerife, en el municipio de Arona.

El accidente dejó un balance de cuatro personas heridas, todas trasladadas a distintos centros hospitalarios:

  • Hombre de 64 años, con traumatismo en tórax de carácter moderado, trasladado en una ambulancia del SUC a Hospiten Sur.
  • Mujer de 21 años, con traumatismo cervical de carácter moderado, también evacuada al Hospiten Sur.
  • Mujer de 23 años, con cervicalgia leve, derivada al Hospital Quirón Costa Adeje.
  • Mujer de 22 años, con cervicalgia leve, igualmente trasladada al Hospital Quirón Costa Adeje.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó tres ambulancias de soporte vital básico para la asistencia de los afectados. Asimismo, intervinieron la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias, y el Servicio de Carreteras, para garantizar la seguridad en la vía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents