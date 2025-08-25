Asaltan una finca en Tacoronte para llevarse maquinaria y herramientas por valor de 1.000 euros

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo ROCA de esta Comandancia, especializado en la Investigación de Robos Agrícolas y Ganaderos, han instruido diligencias en las que investigan a un varón de 40 años de edad y a una mujer de 32, ambos vecinos del municipio de Tacoronte y San Cristóbal de La Laguna respectivamente, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

También se investiga a un tercer varón como presunto autor de un delito de receptación. El modus operandi de los acusados, los cuales eran vecinos de la zona y tenían controlados los accesos a la finca, fue escalar el vallado de una parcela de 1.500 metros cuadrados, ubicada en Tacoronte y dedicada a la producción de árboles frutales.

Una vez en su interior, accedieron al cuarto de aperos apalancando una ventana y una puerta de acceso con un objeto contundente, sustrayendo dos motocultores conocidos como “Merrys” y diversas herramientas (martillos, destornilladores, tenazas, etc.) valoradas en más de 1.000 euros.

Efectos sustraidos en Tacoronte. / El Día

Investigación

Tras la investigación realizada por los agentes del Equipo Roca, se consigue identificar, localizar e investigar a los presuntos autores del robo, recuperando las herramientas sustraídas

Además, se acusa de un delito de receptación a un tercer investigado, que fue quien compró uno de los motocultores por un precio muy ínfimo al valor de mercado actual, el cual también ha sido intervenido.

Finalmente, se han podido recuperar todos los efectos sustraídos, que ya han sido entregados a su legítimo propietario. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de San Cristóbal de La Laguna