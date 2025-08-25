Accidentes, incendios y rescates: el intenso fin de semana de los Bomberos de Tenerife

Los Bomberos de Tenerife vivieron un fin de semana cargado de intervenciones en distintos puntos de la isla, atendiendo emergencias que fueron desde incendios hasta rescates y accidentes de tráfico.

En la madrugada del sábado, bomberos del parque de La Laguna fueron activados por un accidente de tráfico múltiple ocurrido en la TF-5, a la altura de San Benito. A su llegada, comprobaron que no había personas atrapadas, pero colaboraron en la estabilización de los heridos y su traslado a recursos sanitarios del SUC. Además, se encargaron de las labores de limpieza de combustibles y aceites vertidos en la carretera, contando con el apoyo de la Guardia Civil.

Horas más tarde, sobre las 10:00, efectivos de Santa Cruz acudieron a Igueste de San Andrés tras la solicitud del SUC para rescatar a una persona que necesitaba asistencia sanitaria y se encontraba en una finca de difícil acceso.

Cable eléctrico en la vía y un vehículo ardiendo

Ese mismo día y a la misma hora, en otra intervención distinta, la Policía Local requirió su apoyo en la carretera de La Montañita, donde un cable eléctrico desprendido obstaculizaba la vía. Los bomberos procedieron a asegurar la instalación para restablecer la circulación con seguridad.

Alrededor de las 12:00, el parque de San Miguel fue movilizado por un accidente de tráfico en el kilómetro 66 de la TF-1. En el siniestro, uno de los vehículos comenzó a arder por la zona del motor, lo que obligó a los bomberos a intervenir de inmediato hasta lograr su extinción total.

Poco después, cerca de las 13:00 horas, efectivos con base en Santa Cruz fueron requeridos para sofocar un fuego de rastrojos en un solar de la calle Amadís, donde también prestó apoyo la Policía Local.

Fuego en rastrojos / 112 Canarias

Un fin de semana sin descanso

En total, las intervenciones del fin de semana reflejaron la diversidad de situaciones a las que se enfrentan los bomberos de la isla: desde accidentes en las principales carreteras, pasando por incendios urbanos, hasta rescates en zonas complicadas y la eliminación de riesgos eléctricos en la vía pública.