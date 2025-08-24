Dos muertos y dos heridos en un atropello múltiple en La Gomera

Dos personas, una mujer y un hombre, han fallecido tras haber sido atropellados por un vehículo en la vía GM-1, en Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Segurisad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. Otras dos personas, un hombre y una mujer, han resultado heridos y otras siete personas han tenido que ser atendidas y evacuadas por los equipos sanitarios al sufrir crisis de ansiedad.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 20.00 horas de la tarde de este domingo en la GM-1 en Valle Gran Rey, cuando el conductor del vehículo perdió el control del mismo e impactó contra la pared de una vivienda, que ha quedado afectada después de que parte de la fachada se haya derrumbado.

Las dos personas fallecidas son una mujer y un hombre, mientras que los heridos son los ocupanes del vehículo siniestrado: una mujer, que iba de copiloto en el vehículo, quien tras el impacto ha resultado gravemente herida por lo que ha sido trasladada en un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en estado crítico hasta un hospital de Tenerife; y el otro es el conductor del coche, que presenta un traumatismo en la cadera de carácter moderado.

En el lugar del accidente se ha desplegado un amplio dispositivo de emergencias conformado por los bomberos de Valle Gran Rey, la Guardia Civil, sanitarios del Servicio de Urgencias Canarias, personal de Atención Primera, efectivos de Protección Civil de La Gomera, agentes de la Guardia Civil y operarios de Medio Ambiente.