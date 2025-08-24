Controlado un conato en El Rosario

Un conato de incendio declarado este domingo en la zona de interfase del municipio de El Rosario ha sido controlado tras afectar unos 400 metros cuadrados de herbáceas secas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El conato se declaró en el Camino Pico La Aguililla del citado municipio tinerfeño.

En las labores de extinción intervinieron medios del Centro de Coordinación del Operativo Insular (Cecopin) del Cabildo de Tenerife y los bomberos.