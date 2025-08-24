Colisión múltiple en la TF-1, a la altura de Güímar
En el siniestro se han visto involucrados cinco vehículos y han sido atendidas 11 personas
Cinco vehículos se han visto involucrados este domingo, 24 de agosto, en una colisión múltiple ocurrida en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).
El siniestro, según aclara el 112 Canarias, se produjo a la altura de Güímar, en sentido Santa Cruz de Tenerife.
Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Guardia Civil, Bomberos de Tenerife y miembros de Carreteras del Cabildo han intervenido en el lugar.
En total, los sanitarios han atendido a 11 personas, de las que ocho han sido evacuadas a centros sanitarios con lesiones de carácter leve o moderado.
El choque ha generado grandes retenciones.
