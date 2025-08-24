Colisión múltiple en la TF-1, a la altura de Güímar

En el siniestro se han visto involucrados cinco vehículos y han sido atendidas 11 personas

Vehículos involucrados en la colisión.

Vehículos involucrados en la colisión. / 112 Canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Cinco vehículos se han visto involucrados este domingo, 24 de agosto, en una colisión múltiple ocurrida en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).

El siniestro, según aclara el 112 Canarias, se produjo a la altura de Güímar, en sentido Santa Cruz de Tenerife.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Guardia Civil, Bomberos de Tenerife y miembros de Carreteras del Cabildo han intervenido en el lugar.

En total, los sanitarios han atendido a 11 personas, de las que ocho han sido evacuadas a centros sanitarios con lesiones de carácter leve o moderado.

Noticias relacionadas y más

El choque ha generado grandes retenciones.

TEMAS

Tracking Pixel Contents