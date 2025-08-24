Atropello múltiple en La Gomera

El vehículo ha impactado contra la pared de una vivienda

Un atropello múltiple se ha producido durante la tarde-noche de este domingo, 24 de agosto, en la vía G,-1, en Valle Gran Rey (La Gomera).

Según informa el 112 Canarias, un amplio dispositivo de emergencia se ha desplegado en la zona. En concreto, trabajan Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey, Guardia Civil, Servicio de Urgencias Canario (SUC), Voluntarios de Protección Civil de La Gomera y personal de Medio Ambiente.

El vehículo ha impactado contra la pared de una vivienda.

