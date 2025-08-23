Un vehículo se incendia en la autopista del sur de Tenerife tras colisionar con otro

Un vehículo se ha incendiado este sábado, 23 de agosto, mientras circulaba por la autopista del sur de Tenerife (TF-1), después de colisionar con otro por detrás.

Según informa el 112 Canarias, el accidente se produjo a la altura de la salida 66, en sentido sur, en el municipio de Arona.

En el dispositivo de emergencias participaron Bomberos de Tenerife, que se encargaron de la extinción de las llamas del vehículo; Guardia Civil; personal de Carreteras del Cabildo y miembros del Servicio de Urgencias Canario (SUC), quienes trasladaron al Centro de Salud de Adeje a un varón de 21 años con una crisis de ansiedad.

El siniestro produjo grandes retenciones en la vía.