Un motorista, en estado grave tras sufrir una caída en Puerto de la Cruz

Un hombre de 54 años ha resultado herido grave este sábado tras sufrir una caída cuando circulaba en motocicleta por una calle del municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Al lugar del incidente se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, cuyo personal prestó la primera asistencia al afectado, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, y lo trasladó Hospital Universitario de Canarias.

Asimismo la Policía Local realizó las diligencias correspondientes.