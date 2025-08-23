Juan Miguel Padrón Brito, alcalde de El Pinar: “Esperamos perimetrar los conatos en las próximas horas”

“Las condiciones ahora son mucho mejor que cuando empezaron los conatos”. Este fue el balance apresurado que Juan Miguel Padrón Brito, alcalde de El Pinar, hizo a las 16:45 horas sobre el fuego que está afectando a la isla de El Hierro.

“Ahora mismo hace calor, pero no viento y eso hace que las labores de extinción se puedan llevar a cabo a buen ritmo”, dijo en relación a los recursos que actúan en una zona en la que queda mucha faena por delante. “Es muy difícil de hablar de una estabilización de los conatos, pero creemos que en poco tiempo podemos tener perimetrada la zona para que todos los medios se concentren en ella”.

A las 14:15 horas de este sábado, 23 de agosto, se produjeron dos conatos de incendio forestal de forma simultánea en el municipio. En concreto, uno de ellos se produjo en la zona de Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre, y el segundo, en las laderas próximas al Mirador de Las Playas. Para su extinción ya están trabajando nueve medios aéreos del Gobierno de Canarias.

Precaución a los vecinos

El Ayuntamiento de El Pinar ha pedido a sus vecinos, a través de sus redes sociales, máxima precaución por estos conatos. Así, solicita que se eviten desplazamientos innecesarios, ni dentro del municipio ni fuera, para evitar atravesar las masas forestales.

También pide que se haga un uso responsable del consumo de agua y que se ponga especial atención en los niños y personas mayores o con problemas de salud.

Cuidar de los animales domésticos y mantener puertas y ventanas cerradas son otras de las recomendaciones que envía el Consistorio a sus vecinos.