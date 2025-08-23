Herido un kitesurfista en la playa de La Tejita
El hombre sufrió un traumatismo en una pierna mientras practicaba este deporte, pero pudo llegar a la orilla por sus propios medios
Santa Cruz de Tenerife
Los servicios de emergencias han asistido a un hombre que sufrió un traumatismo moderado en una pierna cuando practicaba kitesurf en la playa de la Tejita, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, según ha informado este sábado el Cecoes 112.
La atención se prestó en la tarde del viernes tras recibir un aviso de que un kitesurfista había alcanzado la orilla por sus propios medios, pero se encontraba herido tras sufrir un accidente mientras practicaba este deporte.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) le prestó la asistencia sanitaria inicial antes de trasladarlo en una ambulancia al Hospital del Sur.
Asimismo la Policía Local colaboró con los recursos sanitarios y realizó las diligencias correspondientes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Adiós a un icono de Santa Cruz: cierra uno de los restaurantes más emblemáticos de Tenerife
- Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
- Ni La Gomera ni La Palma: este es el bosque de laurisilva único en Canarias
- Una antigua fábrica de tabacos de Santa Cruz de Tenerife albergará viviendas de lujo
- La DGT se pone muy seria: 3.000 euros por no llevar esto en el coche
- Basura, peleas e inseguridad en Santa Cruz de Tenerife: vecinos de la capital denuncian la situación de un solar abandonado
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina