Herido un kitesurfista en la playa de La Tejita

Los servicios de emergencias han asistido a un hombre que sufrió un traumatismo moderado en una pierna cuando practicaba kitesurf en la playa de la Tejita, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, según ha informado este sábado el Cecoes 112.

La atención se prestó en la tarde del viernes tras recibir un aviso de que un kitesurfista había alcanzado la orilla por sus propios medios, pero se encontraba herido tras sufrir un accidente mientras practicaba este deporte.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) le prestó la asistencia sanitaria inicial antes de trasladarlo en una ambulancia al Hospital del Sur.

Asimismo la Policía Local colaboró con los recursos sanitarios y realizó las diligencias correspondientes.