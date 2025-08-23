Herido grave tras caerse a la vía parte de un conducto de extracción de un restaurante en Arona
La víctima presentó un traumatismo craneal de carácter grave y fue atendido en el Hospital Universitario Hospiten Sur
Un hombre, de nacionalidad extranjera y de 29 años, ha resultado herido ayer viernes tras caer a la vía parte de un conducto de extracción de un local en Arona (Tenerife), en la calle La Paloma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 14:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que parte de un conducto de extracción de un restaurante había caído a la vía pública y había golpeado a un transeúnte, que resultó herido a consecuencia del impacto, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo craneal de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Precisó de traslado al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Efectivos de los bomberos procedieron a balizar la zona y a establecer las medidas preventivas correspondientes. Mientras, la Policía Local instruyó diligencias.
