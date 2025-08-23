El fuego amenaza durante más de cinco horas un bosque de El Pinar

El primer gran susto de incendio forestal veraniego en Canarias se registró en las primeras horas de la tarde de este sábado en El Hierro, concretamente, en dos puntos ubicados en el municipio de El Pinar. Fue en torno a las 14:15 horas cuando simultáneamente –ya se investiga el origen de los fuegos– se declararon un par de conatos; uno en la montaña de Masilva, en el municipio del Pinar, en una zona conocida como Las Asomadas (el punto exacto donde se produjo el incendio de 2006) y el segundo en unas laderas próximas que los vecinos de la zona conocen como el Mirador de las Playas. Un tercer foco, en principio no relacionado con estos ocurrió a unos 8 kilómetros de distancia, en la zona de Las Chamuscadas, en San Andrés, por un vehículo que ardió dejando una persona herida.

Debido a la rapidez con la que evolucionaron las llamas, y antes de que los nuevos efectivos aéreos que se activaron para esta emergencia estuvieran trabajando en la zona que se estaba quemando, se dio la orden de cerrar la carretera HI-4 desde el tramo comprendido entre la rotonda de San Andrés -El Pinar para facilitar la llegada de los recursos terrestres al perímetro en el que se localizaron las primeras llamaradas. A esa hora Fernando Clavijo, presidente de Canarias, emitía un anuncio en referencia a la «importancia de seguir las indicaciones de los efectivos que trabajan sobre el terreno y la información que se transmite a través de los canales oficiales». Entonces el área en el que se habían desplegado los equipos de emergencias estaba afectada por el calor pero, por fortuna, el viento no existía o era de baja intensidad.

Nueve medios aéreos

Antes de que se cumplieran la primera hora y media desde que se declaró la alerta por fuego ya sobrevolaban la zona nueve medios aéreos del Gobieno de Canarias: tres helicópteros de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), otro del GES de El Hierro, dos de la BRIF de La Palma, el 9D con base en Tenerife y, por último, un air tractor procedente de La Gomera.

Mucho antes de que se confirmara que uno de los conatos ya se había extinguido, el alcalde de El Pinar, Miguel Ángel Padrón Brito, manifestaba a este medio de comunicación que la situación era «más favorable que al inicio del suceso y que esperaban tener perimetrada el área afectada por las llamas a media tarde». Eso fue lo que pasó. El Cabildo dio la situación por controlada antes de que Alpidio Armas, presidente insular, compareciera ante los medios de comunicación para explicar los pormenores de la primera gran amenaza de incendio forestal que se registra en Canarias en la actual temporada de verano.

No podemos darlo por extinguido, habrá que seguir utilizando medios aéreos para evitar su reactivación Alpidio Armas — Presidente del Cabildo de El Hierro

Cinco horas después de que se produjera el suceso, sobre las 19:15 horas, en una rueda de prensa para informar sobre el avance del incendio, Armas ya daba por estabilizado el foco principal –que ya había quemado 9,5 hectáreas– y extinguido los otros dos fuegos. «Esto quiere decir que hay muchas posibilidadesde que en la próximas horas demos por controlado y extinguido el principal», insistió, argumentando que esperaban que el final ocurriera: «lo antes posible».

Rápida intervención

El presidente del Cabildo se congratuló de la «rápida intervención» de los agentes de medioambiente y de los medios aéreos. «Tanto del helicóptero que tiene base en El Hierro, como de los ocho medios aéreos que han venido, cinco del Gobierno de Canarias y tres de la BRIFde La Palma y un airtractor con base en La Gomera», sentenció. Además de los recursos aéreos, ayudaron a extinguir las llamas 50 personas, diez brigadas forestales y cinco autobombas.

Para Armas la movilización rápida de los recursos es lo que garantizó el éxito del operativo. «Ha sido absolutamente fundamental», insistió, porque como recordó , esto garantizó que se pudiera actuar sobre el primer foco en menos de media hora y en los otros dos en apenas una.

En este sentido, hizo alusión a las lecciones aprendidas desde 2006, fecha en el que se produjo otro gran incendio en ese mismo punto. «Las circunstancias son muy diferentes», insistió Armas, que recordó que, por aquel entonces, había «un 30% de humedad, más de 30 grados y un viento de más de 30 kilómetros por hora». «En esas condiciones era muy díficl apagar un incendio en ámbito forestal y con la frondosidad que tiene el monte del Pinar», rememoró. Por ello también pudo afirmar que, en esta ocasión, también ha sido la suerte la que ha estado de su lado. «No ha habido viento casi perceptible, con lo cual ha sido mucho más fácil», afirmó.

Pese a las buenas previsiones, Armas optó por la cautela . Por ello, aseguró que permanecerán trabajando durante toda la noche para sofocar el incendio. «No podemos darlo por extinguido y seguramente mañana [hoy para el lector] habrá que seguir utilizando medios aéreos y garantizando que no haya ningún rescoldo ni cenizas que den pie a que se vuelva a activar el incendio», sentenció.

La Gomera rebaja las medidas

Este susto ocurrió el mismo día en el que La Gomera ha decidido bajar a grado 1 las medidas preventivas por riesgo de incendios forestales, aunque llamando a la «prudencia» de la población. En un comunicado, Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo insular valoró el comportamiento que la ciudadanía, tanto residentes como visitantes, han tenido durante la temporada estival, «lo que ha permitido que, hasta ahora, se haya desarrollado un verano tranquilo y sin incidentes».

Equipos de extinción en El Hierro. / @AT_Brif

No obstante, hizo un llamamiento a seguir cumpliendo con las medidas establecidas, «puesto que toda prudencia es poca, y es nuestra obligación actuar de manera responsable para evitar generar cualquier situación que pueda desencadenar en un incendio».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Emergencias, Héctor Cabrera, recordó que el grado 1 implica aún la aplicación de restricciones como la prohibición de realizar fuego en exteriores, incluidas hogueras, barbacoas, fogones, cocinas de gas o de leña y de quemas de restos vegetales o forestales. No obstante, se reanuda la celebración de eventos deportivos, así como la actividad de aprovechamiento forestales, la caza y la utilización de vehículos a motor en pistas con fines recreativos.