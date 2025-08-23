Extinguido uno de los conatos de El Hierro
Los equipos de emergencia trabajan para perimetrar el foco principal
Uno de los conatos de incendio forestal que se originaron este sábado en El Hierro ya se encuentra extinguido. En concreto, según informa el Cabildo en sus redes sociales, se trata del que se ha producido en la ladera colindante al Mirador de Las Playas y que fue catalogado como un foco secundario.
Así, este foco se originó a consecuencia del paveseo (dispersión de partículas por el viento) transportado desde el conato principal, localizado en la zona más baja de La Mareta, conocida como Teloje, en dirección a la montaña de Masilva y Curva de Los Corrales.
De esta manera, aún queda activo el primero de los conatos, aunque las expectativas para su control son positivas. "En estos momentos se está procediendo a las labores de perimetrado del conato principal (Las Asomadas) y las perspectivas para su control son buenas", afirma la Corporación insular en redes.
El propio alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón Brito, en declaraciones a ELDÍA, aseguró poco antes de las 17:00 horas de este domingo que se esperaban perimetrar los conatos en poco tiempo y, de hecho, uno de ellos ya ha sido extinguido.
Equipos aéreos
Para las labores de extinción, en la isla se encuentran trabajando nueve equipos aéreos del Gobierno de Canarias: tres helicópteros de la EIRIF, otro perteneciente al GES de El Hierro, dos de la BRIF de La Palma, el 9D con base en Tenerife y el air tractor procedente de La Gomera.
- Adiós a un icono de Santa Cruz: cierra uno de los restaurantes más emblemáticos de Tenerife
- Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
- Ni La Gomera ni La Palma: este es el bosque de laurisilva único en Canarias
- Una antigua fábrica de tabacos de Santa Cruz de Tenerife albergará viviendas de lujo
- La DGT se pone muy seria: 3.000 euros por no llevar esto en el coche
- Basura, peleas e inseguridad en Santa Cruz de Tenerife: vecinos de la capital denuncian la situación de un solar abandonado
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- Acuerdo' para salvar al menos tres elementos de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife