Declarados dos conatos de incendio forestal simultáneos en El Hierro
El fuego obliga a desalojar una zona de acampada
Durante la tarde de este sábado, 23 de agosto, se han producido dos conatos de incendio forestal de forma simultánea en la isla de El Hierro. Según informa el Cabildo, ambos fuegos se iniciaron a las 14:15 horas.
Uno de ellos se produjo en la zona de Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre, y el segundo, en las laderas próximas al Mirador de Las Playas.
Medios
En estos momentos, nueve medios aéreos del Gobierno de Canarias se han incorporado a la extinción. En concreto, son tres helicópteros de la EIRIF, otro perteneciente al GES de El Hierro, dos de la BRIF de La Palma, el 9D con base en Tenerife y el air tractor procedente de La Gomera.
Evacuación
El 112 Canarias ha informado de que el Cabildo de El Hierro ha procedido a evacuar, de forma preventiva, la zona de acampada de Hoya del Morcillo.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado en sus redes sociales que está siguiendo la evolución de los incendios y se encuentra en contacto con las administraciones tanto de la isla como del municipio.
También ha aprovechado para recordar a la ciudadanía que "es fundamental seguir las indicaciones de los efectivos que están trabajando sobre el terreno y la información por los canales oficiales".
Cierre de carreteras
Además, la Corporación insular ha procedido al cierre de la carretera HI-4, desde el tramo comprendido entre la rotonda de San Andrés-El Pinar hasta esta última población.
De esta manera, esta vía queda totalmente operativa para el dispositivo contraincendios.
Así mismo, se pide a la población que evite los desplazamientos por esta zona forestal en situación de máximo riesgo.
Máxima precaución a los vecinos
El Ayuntamiento de El Pinar ha pedido a sus vecinos, a través de sus redes sociales, máxima precaución debido a los incendios en la zona:
- Eviten salir del pueblo de El Pinar para no atravesar las masas forestales.
- Eviten desplazamientos innecesarios dentro del municipio.
- Hagan un uso responsable del agua, ya que la prioridad absoluta en este momento es la extinción del fuego.
- Mantengan a las personas mayores, niños/as y personas con problemas de salud localizadas e hidratadas.
- Cuiden a sus animales domésticos, manteniéndolos dentro y alejados del humo.
- Mantengan las ventanas y puertas cerradas para impedir la entrada de humo en las viviendas.
- Ante cualquier emergencia, llamen al 112.
- Infórmense únicamente a través de canales oficiales.
