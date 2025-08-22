Declaran un incendio en un edificio de Santa Cruz de Tenerife

Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias de un incendio en una vivienda situada en la calle Almirante Díaz Pimienta, en Santa Cruz. La vivienda es el portal número 4 de la plazoleta Churruca, una de las cuatro plazas de la Barriada de La Victoria, una de las más antiguas de la capital chicharrera.

Bomberos de Tenerife trabajan sobre las llamas tras una amplia columna de humo que sale por la parte trasera de la vivienda. Se desconocen las causas del incendio. En el interior de la vivienda se encontraban tres menores y una persona adulta junto a tres gatos y dos perros. Todos han sido socorridos y se encuentran fuera de la vivienda.

Vivienda afectada por el fuego / E. D.

Los tres menores fueron socorridos por la ventana del segundo piso por unos vecinos que se encontraban en ese momento en la plaza, además de un perro. La otra persona que se encontraba en la vivienda y el resto de animales fueron sacados por el equipo de bomberos por la misma ventana.

Incendio en una vivienda en Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Además de los medios de extinción, en el lugar se encuentran agentes de la Policía Local de Santa Cruz, de la Policía Nacional y de Protección Civil. A su vez. personal del Servicio de Urgencias Canario se han desplazado con dos ambulancias por si tuvieran que atender a algún afectado.