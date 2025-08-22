Cae parte de un conducto de extracción de un local de Arona y golpea a una persona

Un joven de 29 años y de origen extranjero ha resultado herido este viernes, 22 de agosto, tras caerle encima parte de un conducto de extracción de un local de la calle La Paloma, en el municipio tinerfeño de Arona.

El aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias fue dado a las 14:52 horas y en él se informaba que "parte de un conducto de extracción de un restaurante había caído a la vía pública y había golpeado a un transeúnte".

El personal sanitario de Atención Primaria y del Servicio de Urgencias Canario (SUC), a su llegada al lugar del incidente, valoraron al afectado, que presentaba un traumatismo grave en la cabeza y algunas heridas, por lo que le prestaron la asistencia sanitaria inicial y lo estabilizaron en la ambulancia antes de su traslado al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Efectivos de los bomberos procedieron a balizar la zona y a establecer las medidas preventivas correspondientes; mientras que la Policía Local instruyó diligencias.