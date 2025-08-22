Cae parte de un conducto de extracción de un local de Arona y golpea a una persona

El afectado sufrió un traumatismo grave en la cabeza y algunas heridas

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un joven de 29 años y de origen extranjero ha resultado herido este viernes, 22 de agosto, tras caerle encima parte de un conducto de extracción de un local de la calle La Paloma, en el municipio tinerfeño de Arona.

El aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias fue dado a las 14:52 horas y en él se informaba que "parte de un conducto de extracción de un restaurante había caído a la vía pública y había golpeado a un transeúnte".

El personal sanitario de Atención Primaria y del Servicio de Urgencias Canario (SUC), a su llegada al lugar del incidente, valoraron al afectado, que presentaba un traumatismo grave en la cabeza y algunas heridas, por lo que le prestaron la asistencia sanitaria inicial y lo estabilizaron en la ambulancia antes de su traslado al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Noticias relacionadas y más

Efectivos de los bomberos procedieron a balizar la zona y a establecer las medidas preventivas correspondientes; mientras que la Policía Local instruyó diligencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un lugar perfecto para una escapada de relax en el norte de Tenerife
  2. Adiós a un icono de Santa Cruz: cierra uno de los restaurantes más emblemáticos de Tenerife
  3. Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
  4. Una antigua fábrica de tabacos de Santa Cruz de Tenerife albergará viviendas de lujo
  5. Ni La Gomera ni La Palma: este es el bosque de laurisilva único en Canarias
  6. Tenerife se planta ante la 'invasión' de los miradores en la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes
  7. Fallece una mujer en la TF-5 tras ser atropellada
  8. La DGT se pone muy seria: 3.000 euros por no llevar esto en el coche

Cae parte de un conducto de extracción de un local de Arona y golpea a una persona

Cae parte de un conducto de extracción de un local de Arona y golpea a una persona

Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos

Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos

Canarias ve "irresponsable" y un sinsentido el ‘no’ balear a los menores

Canarias ve "irresponsable" y un sinsentido el ‘no’ balear a los menores

El peligroso dragón azul ya está en las playas españolas: es altamente tóxico

El peligroso dragón azul ya está en las playas españolas: es altamente tóxico

Esperanza Aguirre acusa a Pedro Sánchez de ‘tomarle el pelo’ al proponer una comisión sobre incendios que ya existe

Esperanza Aguirre acusa a Pedro Sánchez de ‘tomarle el pelo’ al proponer una comisión sobre incendios que ya existe

El mar canario se calentará menos que el resto del planeta: los científicos vaticinan que su temperatura será un grado mayor en 2050

El mar canario se calentará menos que el resto del planeta: los científicos vaticinan que su temperatura será un grado mayor en 2050

Fotogalería | Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible"

Fotogalería | Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible"

Alpidio Armas (PSOE) destituye a David Cabrera (AH) de todos sus cargos en el Cabildo de El Hierro

Alpidio Armas (PSOE) destituye a David Cabrera (AH) de todos sus cargos en el Cabildo de El Hierro
Tracking Pixel Contents