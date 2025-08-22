Acaba en el hospital tras caerse de una moto acuática en la costa de Tenerife

Una mujer resultó herida a última hora de la tarde de este jueves al caerse de la moto de agua en la costa de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Los hechos se registraron en la Marina de San Miguel, del municipio de San Miguel de Abona poco después de las siete y cuarto de la tarde de ayer, cuando se recibió una llamada en la que se alertaba de la caída de una mujer mientras iba en moto acuática.

Hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) a bordo de una ambulancia de soporte vital básico que se encargó de asisitir a la afectada. Se trata de una mujer de 46 años que presenta un traumatismo en la espalda de carácter moderado.

Los sanitarios del SUC, después de estabilizarla, trasladaron a la afectada en la ambulancia al Hospital Quirón Costa Adeje.

Mientras, agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir las diligencias oportunas.