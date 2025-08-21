Retenciones en la TF-2 por un accidente con tres vehículos implicados
El siniestro, ocurrido en sentido La Laguna, movilizó a los servicios de emergencias y generó importantes colas en la vía
La mañana de este jueves se registraron retenciones en la TF-2, en sentido La Laguna (Tenerife), tras la colisión de tres vehículos que obligó a intervenir a los servicios de emergencia y seguridad.
En el lugar actuaron una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Tenerife, el Servicio de Carreteras del Cabildo, la Guardia Civil y el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) de Canarias.
El accidente provocó importantes colas en la vía, mientras los equipos desplazados se encargaban de asistir a los afectados y asegurar la zona para restablecer el tráfico con normalidad. Las autoridades recuerdan extremar la precaución al circular por la TF-2, una de las vías con mayor densidad de tráfico en la isla.
