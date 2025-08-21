Rescatan a un menor de cinco años con síntomas de ahogamiento en una piscina de Tenerife

Un menor de cinco años y nacionalidad polaca sufrió un episodio de ahogamiento de carácter moderado en la piscina de un complejo hotelero situado en la calle País Vasco, en el municipio tinerfeño de Adeje.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 11:21 horas y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una sanitarizada y otra de soporte vital básico, así como efectivos de la Policía Local.

El personal sanitario del SUC asistió al menor en el lugar del incidente y, tras estabilizarlo, fue trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospiten Sur. Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes.