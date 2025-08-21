Rescatan a un menor de cinco años con síntomas de ahogamiento en una piscina de Tenerife
El niño, de nacionalidad polaca, fue estabilizado por el Servicio de Urgencias Canario y trasladado a Hospiten Sur
Un menor de cinco años y nacionalidad polaca sufrió un episodio de ahogamiento de carácter moderado en la piscina de un complejo hotelero situado en la calle País Vasco, en el municipio tinerfeño de Adeje.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 11:21 horas y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una sanitarizada y otra de soporte vital básico, así como efectivos de la Policía Local.
El personal sanitario del SUC asistió al menor en el lugar del incidente y, tras estabilizarlo, fue trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospiten Sur. Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes.
- Un lugar perfecto para una escapada de relax en el norte de Tenerife
- Arona socorre y ordena el nuevo asentamiento irregular de El Vivo
- Tenerife se planta ante la 'invasión' de los miradores en la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes
- Robo de lujo a pleno día en Santa Cruz de Tenerife: se lleva de una tienda seis prendas por valor de 7.000 euros
- El 88% de las galerías de Tenerife no aportan agua: están inactivas o cerradas
- Dos mujeres, una en estado crítico, resultan heridas tras un accidente en la autopista del Sur
- El Gobierno de Canarias plantea a la UE un despliegue “significativo” de Frontex en las Islas con medios aéreos y marítimos
- El CD Tenerife apuesta por congelar el precio de las entradas para la 25/26