Dos investigados por estafar más de 75.000 euros en internet a una mujer en Tenerife

La Guardia Civil investiga a dos jóvenes residentes en Lugo y Barcelona por estafar presuntamente más de 75.000 euros a través de internet a una mujer en Tenerife que había descargado una plataforma de servicios audiovisuales por suscripción.

A los dos investigados, ambos de 22 años, se les acusa también de un delito de blanqueo de capitales y la Guardia Civil informa en un comunicado este jueves que se han conseguido bloquear las cuentas bancarias beneficiarias de las transferencias fraudulentas.

La denunciante puso en conocimiento de la Guardia Civil que tras descargarse una conocida plataforma que ofrece servicios de streaming por suscripción a través de una tienda de aplicaciones "no oficial", distinta a la que utilizaba habitualmente, comenzaron a llegarle correos electrónicos de entidades bancarias por diversas operaciones económicas realizadas en su nombre.

Entre ellas figuraba un préstamo de 50.000 euros y dos transferencias bancarias de 13.000 y 14.587 euros.

El instituto armado destaca que, para realizar la citada descarga, la víctima debió introducir los datos personales y bancarios exigidos por la fraudulenta tienda, siendo éstos posteriormente utilizados por los acusados para realizar la estafa.

Durante la investigación, los agentes de la Guardia Civil especializados consiguieron reunir las pesquisas y pruebas necesarias para identificar a los supuestos autores, así como bloquear las cuentas bancarias beneficiarias de las transferencias con el dinero estafado.

Ha sido necesaria la colaboración de los Equipos @ de Lugo y Barcelona, además del de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, y las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.